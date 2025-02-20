ماجد المهندس يحيي "ليلة الأسفار" في يوم التأسيس بعد تعرض عبدالمجيد عبدالله لوعكة صحية

وتفتتح أحلام ونوال سلسلة الحفلات الموسيقية التي ستقام في الرياض احتفالًا بيوم التأسيس بـ "ليلة النجوم".
وتمنت أحلام الشفاء للمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت فيها: "سلامتك يا الغالي يا حبيب الكل أخونا وصديقنا ومطربنا اللي نفتخر به عبدالمجيد عبدالله.. استودعتك الرحمن يا عيون أختك".
cnn arabic
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