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ماجد المهندس يحيي "ليلة الأسفار" في يوم التأسيس بعد تعرض عبدالمجيد عبدالله لوعكة صحية

المطرب ماجد المهندس
المطرب ماجد المهندس
الخميس، 20-02-2025 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحساب الرسمي ليوم التأسيس في السعودية على منصة "إكس"، الأربعاء، أن المطرب ماجد المهندس سيحيي "ليلة الأسفار" في 22 شباط/ فبراير الجاري، ضمن الحفلات الموسيقية التي ستقام في الرياض، احتفالًا بهذه المناسبة. وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، بسبب تعرضه لـ "ظرف صحي طارئ".اضافة اعلان


وتفتتح أحلام ونوال سلسلة الحفلات الموسيقية التي ستقام في الرياض احتفالًا بيوم التأسيس بـ "ليلة النجوم".

وتمنت أحلام الشفاء للمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت فيها: "سلامتك يا الغالي يا حبيب الكل أخونا وصديقنا ومطربنا اللي نفتخر به عبدالمجيد عبدالله.. استودعتك الرحمن يا عيون أختك".

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