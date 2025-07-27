ماجد المهندس يوجه رسالة شكر مؤثرة بعد تعافيه من وعكة صحية - صورة

الوكيل الإخباري- طمأن النجم العراقي ماجد المهندس جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، برسالة شكر ومحبة وجّهها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بعد تعافيه من وعكة صحية استدعت دخوله أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية في يونيو الماضي.



وكتب المهندس في تدوينته:

"رسالة حب وشكر لكل من سأل عني من أصدقائي وعائلتي وجمهوري الحبيب.. أطمئنكم أنا بخير الحمد لله. دعواتكم كان لها أثر كبير في نفسي، الله لا يحرمني من حبكم يا سبب سعادتي."



وأرفق الرسالة بصورة له بدا فيها بصحة جيدة، وهو يتجول في أحد الشوارع القديمة.



وكانت شركة روتانا قد أعلنت في 11 يونيو عبر "روتانا لايف" أن ماجد المهندس تعرض لعارض صحي عقب أدائه مناسك الحج برفقة فريقه الإداري وأصدقائه، مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

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رسالة حب وشكر لكل من سأل عني من اصدقائي وعائلتي وجمهوري الحبيب عائلتي الكبيرة اطمنكم انا بخير الحمد لله ، دعواتكم كان لها اثر كبير في نفسي الله لايحرمني من حبكم ياسبب سعادتي pic.twitter.com/lWYSawQvD3 July 24, 2025