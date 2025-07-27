ماجد المهندس يوجه رسالة شكر مؤثرة بعد تعافيه من وعكة صحية - صورة

وكتب المهندس في تدوينته:
"رسالة حب وشكر لكل من سأل عني من أصدقائي وعائلتي وجمهوري الحبيب.. أطمئنكم أنا بخير الحمد لله. دعواتكم كان لها أثر كبير في نفسي، الله لا يحرمني من حبكم يا سبب سعادتي."
وأرفق الرسالة بصورة له بدا فيها بصحة جيدة، وهو يتجول في أحد الشوارع القديمة.
وكانت شركة روتانا قد أعلنت في 11 يونيو عبر "روتانا لايف" أن ماجد المهندس تعرض لعارض صحي عقب أدائه مناسك الحج برفقة فريقه الإداري وأصدقائه، مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
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