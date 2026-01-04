الأحد 2026-01-04 02:22 م

ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

هع
بسام كوسا
الأحد، 04-01-2026 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت شائعة وفاة الفنان السوري بسام كوسا قلقاً واسعاً بين جمهوره داخل سوريا وخارجها، بعد تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل، قبل أن تحسم نقابة الفنانين السوريين الجدل بنفي الخبر رسميًا، مؤكدة أن كوسا بخير ويتمتع بصحة جيدة، وداعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

فنيًا، يواصل بسام كوسا حضوره القوي بتصدره بطولة مسلسل «السوريون الأعداء» إلى جانب سلوم حداد ونخبة من نجوم الدراما السورية، في عمل يمتد عبر ثلاث حقبات زمنية ويُعرض في موسم رمضان 2026، وهو من إخراج الليث حجو.


كما يشارك كوسا في موسم الرياض من خلال العرض المسرحي «ڤيڤا لاڤيتا» إلى جانب النجمة أسيل عمران وعدد من الفنانين السوريين.

 

فوشيا 

 
 


