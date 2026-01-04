ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

فنيًا، يواصل بسام كوسا حضوره القوي بتصدره بطولة مسلسل «السوريون الأعداء» إلى جانب سلوم حداد ونخبة من نجوم الدراما السورية، في عمل يمتد عبر ثلاث حقبات زمنية ويُعرض في موسم رمضان 2026، وهو من إخراج الليث حجو.
كما يشارك كوسا في موسم الرياض من خلال العرض المسرحي «ڤيڤا لاڤيتا» إلى جانب النجمة أسيل عمران وعدد من الفنانين السوريين.
-
أخبار متعلقة
-
موسم درامي استثنائي.. منة ويوسف ودينا ومصطفى وإياد معاً في رمضان 2026
-
عابد فهد يشوّق جماهيره لرمضان 2026
-
25 يوماً من الألم… نادين تحسين بيك تروي أصعب تجربة في مسيرتها الفنية
-
بعد جدل واسع.. كيف انتهت أزمة نوال الزغبي والشامي؟
-
الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور
-
جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته وتكلفة منزله الجديد
-
وائل جسار يغادر حفل رأس السنة في العراق غاضباً - فيديو
-
الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية