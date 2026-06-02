الثلاثاء 2026-06-02 02:27 م

ماذا قالت سهام جلال في آخر منشور لها قبل وفاتها؟

الثلاثاء، 02-06-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري- كشفت منشورات الفنانة المصرية الراحلة سهام جلال على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن آخر رسالة وجهتها لجمهورها قبل وفاتها بساعات، حيث طلبت الدعاء لها قبل خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وكتبت سهام في منشور لها عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام": "اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك.. أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي.. أسألكم الدعاء".

وبعد إعلان وفاتها، أعاد الجمهور تداول كلماتها الأخيرة على نطاق واسع، معتبرين أنها تحولت إلى رسالة مؤثرة تركتها الراحلة قبل رحيلها.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لها من خلال مشاركتها في مسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده، والتي عُرضت على مسرح البالون، وشارك فيها عدد من الفنانين، لتكون آخر محطة في مسيرتها الفنية.


