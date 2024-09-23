ماذا قال أحمد سعد عن سرقة مجوهراته في إيطاليا؟

الوكيل الإخباري- علّق المطرب المصري أحمد سعد على حادثة سرقة مقتنياته الثمينة، خلال حضوره حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة في إيطاليا أخيرًا.

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وقال صاحب أغنية "عليكي عيون": "لا أحب التحدث عن الخسائر، فالمكاسب من عند الله، لكن هناك أشياء حزنت عليها، مثل أول ساعة اشتريتها ومقتنيات ذات قيمة مادية ومعنوية".



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش حفله في الساحل الشمالي بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، وتداولها الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وأعرب عن حزنه لفقدان تلك المقتنيات، مشيرًا إلى التعليقات التي أدلى بها البعض حول المجوهرات الخاصة به.



وكان أحمد سعد قد تصدّر خلال الساعات القليلة الماضية حديث رواد السوشال ميديا بعد أن أعلن عن عودته إلى زوجته السابقة علياء بسيوني، بالتزامن مع الكشف عن حادثة سرقة مجوهراته الثمينة خلال تواجده في إيطاليا.