ماريا سركيس: "قصة كبيرة" تشبه شخصيتي - فيديو

الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة اللبنانية ماريا سركيس أن أغنيتها "قصة كبيرة" حققت نجاحًا واسعًا، مشيرةً إلى أنها آمنت بها منذ اللحظة الأولى لأنها تعكس شخصيتها وتحمل رسالة عن الثقة بالنفس وتقدير الذات.

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وأضافت أن بساطة الكلمات واللحن، إلى جانب انتماء الأغنية إلى اللون الموسيقي الرائج، أسهمت في وصولها سريعًا إلى الجمهور وتحقيق تفاعل كبير.



كما أوضحت أنها تعمل حاليًا على مشاريع فنية جديدة وتسعى إلى تقديم أعمال بمختلف اللهجات واللغات للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور العربي.



وكشفت سركيس أن حفلها الجماهيري الأول في لبنان تأجّل بسبب الأوضاع الراهنة، مؤكدةً أنها ما زالت تتطلع للقاء الجمهور اللبناني قريبًا في أمسية مميزة.