ماريا سركيس: "قصة كبيرة" تشبه شخصيتي - فيديو

وأضافت أن بساطة الكلمات واللحن، إلى جانب انتماء الأغنية إلى اللون الموسيقي الرائج، أسهمت في وصولها سريعًا إلى الجمهور وتحقيق تفاعل كبير.
كما أوضحت أنها تعمل حاليًا على مشاريع فنية جديدة وتسعى إلى تقديم أعمال بمختلف اللهجات واللغات للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور العربي.
وكشفت سركيس أن حفلها الجماهيري الأول في لبنان تأجّل بسبب الأوضاع الراهنة، مؤكدةً أنها ما زالت تتطلع للقاء الجمهور اللبناني قريبًا في أمسية مميزة.
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