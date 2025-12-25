الخميس 2025-12-25 10:00 ص

ماريا كاري تكتب التاريخ.. 100 أسبوع في صدارة القوائم العالمية

ماريا كاري
الوكيل الإخباري-   حققت النجمة الأمريكية ماريا كاري رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الموسيقى، بعدما أصبحت أول فنانة تصل إلى 100 أسبوع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100. جاء هذا الإنجاز مع استمرار أغنيتها الشهيرة "All I Want for Christmas Is You" في الصدارة، حيث بلغت 21 أسبوعاً في المركز الأول، محققة أطول فترة تصدر لأغنية واحدة في تاريخ القائمة.

الأغنية، التي صدرت عام 1994، أصبحت أيقونة موسيقية حول العالم، ورفعت إجمالي أسابيعها على قائمة Hot 100 إلى 78 أسبوعاً، متجاوزة الرقم السابق لأغنية Levitating لدوا ليبا.


بهذا الإنجاز، تتصدر كاري قائمة الفنانين بعدد الأسابيع في المركز الأول، متقدمة على أسماء بارزة مثل ريهانا (60 أسبوعاً) وفرقة البيتلز (59 أسبوعاً)، مؤكدة مكانتها الاستثنائية في تاريخ الموسيقى العالمية.

 

