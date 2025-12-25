ماريا كاري تكتب التاريخ.. 100 أسبوع في صدارة القوائم العالمية

الأغنية، التي صدرت عام 1994، أصبحت أيقونة موسيقية حول العالم، ورفعت إجمالي أسابيعها على قائمة Hot 100 إلى 78 أسبوعاً، متجاوزة الرقم السابق لأغنية Levitating لدوا ليبا.
بهذا الإنجاز، تتصدر كاري قائمة الفنانين بعدد الأسابيع في المركز الأول، متقدمة على أسماء بارزة مثل ريهانا (60 أسبوعاً) وفرقة البيتلز (59 أسبوعاً)، مؤكدة مكانتها الاستثنائية في تاريخ الموسيقى العالمية.
