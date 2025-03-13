ماغي بوغصن تحتفل بتصدر مسلسلها الرمضاني 'بالدم' عالمياً وعربياً

الوكيل الإخباري- تحتفل الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن بنجاح مسلسلها الرمضاني "بالدم" الذي تصدّر المشهد الدرامي عربيًا وعالميًا بعد عرض 10 حلقات فقط. وقد استطاع العمل اللبناني أن يحقق مكانة مميزة بين مئات الأعمال المعروضة على منصة "شاهد"، حيث احتل المركز الأول في أكثر من 10 دول وحقق مراتب متقدمة في الخليج والعالم العربي.

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ويرجع هذا النجاح إلى التعاون المثمر بين المنتج جمال سنان، المخرج فيليب أسمر، والكاتبة ندين جابر، بالإضافة إلى الأداء الاستثنائي للممثلين المشاركين، من بينهم ماغي بوغصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، وغيرهم.



يواصل مسلسل "بالدم" جذب الأنظار بفضل قصته المثيرة وأداء أبطاله الذين أثبتوا قدرتهم على تقديم عمل درامي من الطراز الرفيع.