ماغي بوغصن تحتفل بتصدر مسلسلها الرمضاني 'بالدم' عالمياً وعربياً

ويرجع هذا النجاح إلى التعاون المثمر بين المنتج جمال سنان، المخرج فيليب أسمر، والكاتبة ندين جابر، بالإضافة إلى الأداء الاستثنائي للممثلين المشاركين، من بينهم ماغي بوغصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، وغيرهم.
يواصل مسلسل "بالدم" جذب الأنظار بفضل قصته المثيرة وأداء أبطاله الذين أثبتوا قدرتهم على تقديم عمل درامي من الطراز الرفيع.
-
أخبار متعلقة
-
عودة التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد إنهاء الخلاف:
-
سوسن أرشيد تعود إلى سوريا بعد 13 عاما ومكسيم خليل يعبر عن مشاعره
-
مسلسلات مُنتظرة في النصف الثاني من رمضان
-
وتقابل حبيب الحلقة 11.. نيكول سابا تعلن الحرب على ياسمين عبد العزيز
-
"باس رجلين زوجته" .. أول تصرف لسعد الصغير بعد خروجه من السجن - فيديو
-
أحداث مشوقة في الحلقة 12 من 'العتاولة 2': مؤامرات وتطورات مفاجئة!
-
أحداث مثيرة في المداح 5 الحلقة 13: مفاجآت جديدة وتطورات مشوقة!
-
سر خطير يكشف في الحلقة 12 من مسلسل 'إش إش'.. مواجهة غير متوقعة - فيديو