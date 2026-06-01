ماغي بو غصن تستذكر فترة مرضها: لم أتعرف على أولادي واعتذرت لابنتي لاحقاً

الوكيل الإخباري- تحدثت الممثلة ماغي بو غصن خلال مقابلة تلفزيونية عن مرحلة مرضها وما تركته من أثر عليها وعلى عائلتها، كاشفة أنها في الفترة الأولى من العلاج لم تكن بكامل وعيها، حتى إنها لم تتعرف على أولادها.





وقالت ماغي إنها لم تكن تدرك تماماً ما يجري حولها خلال تلك المرحلة، مشيرة إلى أن ابنتها سألتها في إحدى المرات: "هل تحبيني؟"، لكنها لم تتمكن من الإجابة بسبب حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تشعر بالضياع آنذاك.



وأضافت أنها شعرت لاحقاً بأن الوقت قد حان للاعتذار عن أمور صدرت عنها من دون قصد خلال فترة المرض، لافتة إلى أنها اعتذرت لابنتها بعد تحسن حالتها.



وأكدت ماغي بو غصن أن تداعيات المرض تكون أحياناً أسهل على المريض نفسه مما هي على أفراد عائلته، الذين يعيشون مشاعر الخوف والقلق ويتابعون معاناته من الخارج، مشيرة إلى أن هذه التجربة تركت أثراً عميقاً لديها ولدى المقربين منها.









