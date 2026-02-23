ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل

الوكيل الإخباري- بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، تعود النجمة اللبنانية ماغي بو غصن إلى جمهورها من بوابة الكويت عبر مسرحية منتزه الخيران، التي تُفتتح أول أيام عيد الفطر، في عرض يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والغناء والنوستالجيا الخليجية.



والعمل المنتظر يعد تجربة مسرحية مختلفة تعيد أجواء المنتزهات العائلية إلى الواجهة، وتجمع نخبة من نجوم الكويت في توليفة فنية خاصة لهذا الموسم.

