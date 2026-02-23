الإثنين 2026-02-23 03:00 م

ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل

الوكيل الإخباري-   بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، تعود النجمة اللبنانية ماغي بو غصن إلى جمهورها من بوابة الكويت عبر مسرحية منتزه الخيران، التي تُفتتح أول أيام عيد الفطر، في عرض يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والغناء والنوستالجيا الخليجية.

والعمل المنتظر يعد تجربة مسرحية مختلفة تعيد أجواء المنتزهات العائلية إلى الواجهة، وتجمع نخبة من نجوم الكويت في توليفة فنية خاصة لهذا الموسم.

وأعلنت ماغي عبر حسابها الرسمي عن عرض مسرحية منتزه الخيران في الكويت، موجهة رسالة مباشرة إلى الجمهور الكويتي، مؤكدة حماسها للقاء الجمهور أول أيام العيد.

وتحمل المسرحية رؤية وتأليف أحمد محمد العوضي، وإخراج شملان النصار، مع إشراف عام من عبدالله عبدالرضا، وألحان وإشراف موسيقي بشار الشطي، فيما كتب الأغاني محمد الشريدة.

 
 


