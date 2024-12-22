ماغي بو غصن وباميلا الكيك بينهم.. قائمة المكرمين في الموريكس دور 2024

وشهدت الدورة الـ 24 لمهرجان الموريكس، حضوراً لافتاً من نجوم الفن والموسيقى في الوطن العربي، أبرزهم مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وبديع أبوشقرة، ووليد توفيق، وندى كوسا، ورنين مطر، وباميلا الكيك، وصفية العمري، ووسام حنا.
قائمة الفائزين بجوائز الموريكس دور لعام 2024.
توج الممثل والملحن العراقي سيف نبيل، بجائزة "نجم الغناء العربي"، فيما حصد الشامي جائزة "نجم الغناء العربي الجديد".
فازت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، بجائزة أفضل ممثلة لبنانية - دور أول، عن مسلسل "ع أمل"، وقد حقق المسلسل ذاته جائزة "أفضل مسلسل لبناني"، وهو للمنتج جمال سنان. وحصد الفنان عمار شلق، جائزة "أفضل ممثل لبناني - دور أول" عن المسلسل ذاته أيضاً، بجانب دوره في مسلسل "عرابة بيروت".
وعن أفضل فيلم سينمائي لبناني، فقد حصد الجائزة فيلم "أرض الوهم" للمخرج كارلوس شاهين.
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