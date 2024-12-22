ماغي بو غصن وباميلا الكيك بينهم.. قائمة المكرمين في الموريكس دور 2024

الوكيل الإخباري- في أجواء ساحرة، قدمت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، حفل الموريكس دور 2024، بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار "شفاء جراح العالم بالفن والموسيقى".



وشهدت الدورة الـ 24 لمهرجان الموريكس، حضوراً لافتاً من نجوم الفن والموسيقى في الوطن العربي، أبرزهم مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وبديع أبوشقرة، ووليد توفيق، وندى كوسا، ورنين مطر، وباميلا الكيك، وصفية العمري، ووسام حنا.

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كما شاركت أيضاً مارلين نعمان، وعبير نعمة، وشوق، وإلهام شاهين، وملحم زين، وسامية بعلبكي، وبسام شليطا، واللبنانية مايا دياب.



قائمة الفائزين بجوائز الموريكس دور لعام 2024.

نجم ونجمة الغناء

توج الممثل والملحن العراقي سيف نبيل، بجائزة "نجم الغناء العربي"، فيما حصد الشامي جائزة "نجم الغناء العربي الجديد".

أما بالنسبة لجائزة نجمة الغناء اللبناني، فقد فازت بها عبير نعمة، وحصد النجم ملحم زين، "تكريماً لصوت لبناني متميز حامل لواء الأغنية اللبنانية والوطنية"، وفاز بسام شليطا بجائزة "موريكس التميز لموسيقي لبناني".





كما فازت أغنية "عندما ترجع بيروت" لماجدة الرومي، ومن إخراج شربل يوسف بـ"جائزة أفضل فيديو كليب"، فيما حصد الفنان وليد توفيق جائزة "موريكس اليوبيل الذهبي"، وتوجت الفنانة مايا دياب بجائزة "Female Lebanese Popstar"، وتوج الفنان جورج نعمة، بجائزة "موريكس التميز بالصوت والأداء".

أفضل ممثل وممثلة

فازت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، بجائزة أفضل ممثلة لبنانية - دور أول، عن مسلسل "ع أمل"، وقد حقق المسلسل ذاته جائزة "أفضل مسلسل لبناني"، وهو للمنتج جمال سنان. وحصد الفنان عمار شلق، جائزة "أفضل ممثل لبناني - دور أول" عن المسلسل ذاته أيضاً، بجانب دوره في مسلسل "عرابة بيروت".

وتوجت الممثلة جوليا قصار بجائزة "موريكس الإبداع بالتمثيل" عن دورها في مسلسل "عرابة بيروت"، أما الممثلة باميلا الكيك فقد فازت بـ"موريكس التميز بالأداء لممثلة لبنانية" عن دورها في "كريستال".



وعن أفضل فيلم سينمائي لبناني، فقد حصد الجائزة فيلم "أرض الوهم" للمخرج كارلوس شاهين.

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