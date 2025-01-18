ماقصة فيلم الدشاش الذي تصدر منصات البحث جوجل

الوكيل الإخباري- جرعة تمثيلية عالية قدمها الفنان محمد سعد في فيلم «الدشاش»، والذي يعتبر تجربة سينمائية مختلفة خرج فيها من عباءة الكوميديا، محققا ردود أفعال إيجابية سواء على المستوى النقدي أو المستوى الجماهيري، وهو ما انعكس على إيرادات شباك التذاكر.



وكشف الفنان محمد سعد خلال ندوته في «الوطن» عن أصعب المشاهد التي صورها في فيلم «الدشاش»، قائلا إن مشهد المناجاة هو أصعب المشاهد بالنسبة له، وكان أيضا أول المشاهد التي تم تصويرها، حيث كان يشعر بالخوف من الوقوع في فخ المبالغة، موضحا: «هو من أقوى المشاهد وأصعبها أيضا، وكنت أشعر بالخوف بسببه فهناك خط رفيع ما بين المبالغة والمصداقية».



إعادة تصوير مشهد المناجاة

وأضاف بطل فيلم «الدشاش»، قائلا «صورت المشهد في المرة الأولى ولكن كان بكائي شديد، واستغليت وجود مشكلة تقنية في المشهد حتى نصوره مرة أخرى، وبالفعل في المرة الثانية قدمته كما ظهر على الشاشة، حيث بدأت المناجاة بيني وبين الله تدريجيا حتى وصلت إلى لحظة البكاء التي جاءت تلقائية».



5 مشاهد وراء تحمس منتج «الدشاش»

وأكد محمد سعد أن هذا المشهد كان ضمن 5 مشاهد جعلت المنتج محمد رشيدي يتحمس للعمل بشكل كبير متغلبا على خوفه المبدئي، عندما أبلغه «سعد» أنه يريد تحويل الفيلم من عمل كوميدي إلى درامي، «في البداية شعر محمد رشيدي بالرعب الشديد ولم يبد حماسا كبيرا، وأظن أنه أعد لي كمينا، حيث انتظر حتى صورنا أول 4 أو 5 مشاهد في الفيلم، وذهب إلى مشاهدتها في غرفة المونتاج ليعرف ما هو مقبل عليه، ولكن بعد المشاهدة تحول إلى شخص آخر حيث تحمس بشكل كبير للعمل وكان من بينها مشهد المناجاة».

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وتدور أحداث فيلم الدشاش حول شخصية «الدشاش» الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في صراعات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل ويتوب عن أفعاله.



فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، نسرين أمين، زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد الرشيدي.