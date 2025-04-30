الأربعاء 2025-04-30 12:39 م
 

مايا دياب تفتح النار على بعض المشاهير.. من تقصد؟

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مايا دياب
 
الأربعاء، 30-04-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري-  وجّهت الفنانة اللبنانية مايا دياب انتقادًا لاذعًا لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنهم يحظون بشهرة وانتشار رغم افتقارهم للعلم والثقافة.

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وقالت دياب، في منشور عبر حسابها على "إكس"، إن "زمن الانحطاط" أصبح يمنح قيمة لأشياء لا تستحق، معتبرة أن منصات التواصل منحت البعض أملاكًا وألقابًا دون مؤهلات حقيقية.


وانتقدت أيضًا القنوات التي تستضيف شخصيات كانت محل سخرية على الإنترنت، وأصبحت تُقدَّم كنماذج وقدوات، محذّرة من تأثير هؤلاء على المجتمع نتيجة نشر معلومات خاطئة.


ودعت دياب إلى التذكير بإنجازات الحضارات القديمة، مؤكدة أن العالم لا يزال عاجزًا عن فهم كيفية بناء الأهرامات والقلاع، واختتمت رسالتها بتساؤل: "إلى أين بعد نحن ذاهبون؟".

 

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