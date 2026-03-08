مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون

ووصفت دياب خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس" حادثة الخطف بأنها من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها.
وقالت إن الواقعة حدثت أثناء قيادتها سيارتها ليلاً في بيروت لتوصيل أحد الأشخاص الى منزله، حيث فوجئت بمجموعة من الأشخاص يهاجمون سيارتها ويكسرون زجاجها، مدّعين أنهم عناصر من أمن الدولة، قبل أن يتضح أنهم عصابة قامت باحتجازها لأكثر من ثماني ساعات.
وأضافت مايا أنها تعرضت خلال تلك الساعات للاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح، مشيرةً الى أن أفراد العصابة استولوا على سيارتها وأموالها، مؤكدةً أن الحادثة تركت لديها صدمة نفسية كبيرة لا تزال تؤثر فيها حتى الآن، خاصة أنها شعرت أن الواقعة كانت مدبّرة وحصلت بعد مراقبتها بدقّة.
-
أخبار متعلقة
-
تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا"
-
الموت يفجع الفنانتين روعة وربى السعدي
-
أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال لهذا السبب!
-
"حتى لو انعرض عليّ ما رح أعمله".. أمل عرفة ترفض دور "سماهر" لكاريس بشار!
-
فيديو.. تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا
-
وفاة ممثلة شهيرة- صورة
-
هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة
-
آخر تطورات حالة هاني شاكر بعد الجراحة الحرجة