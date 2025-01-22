 
الأربعاء 2025-01-22 02:24 م
 

مايكل بوبليه يشيد بوائل كفوري بعد 'ديو Joy Awards'بالرياض (فيديو)

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وائل كفوري و مايكل بوبليه
الأربعاء، 22-01-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   نشر الفنان وائل كفوري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المغني الكندي مايكل بوبليه وهو يتحدث عن تجربة الديو الغنائي الذي جمعهما في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض.

وفي الفيديو، عبّر بوبليه عن إعجابه الشديد بصوت وائل، حيث كشف أنه عند سماعه صوته للمرة الأولى قبل الأداء، وقع في حبه فورًا. وأشار بوبليه إلى أن فرصة الغناء مع وائل كانت واحدة من أجمل اللحظات التي عاشها طوال مسيرته الفنية.

وقد تفاعل وائل كفوري مع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب رسالة باللغة الإنجليزية قال فيها: "كلماتك تعني الكثير لي، أنا شخصيًا معجب جدًا بعملك، وأنا فخور جدًا بتجربتي هذه ومشاركتي الغناء معك على مسرح الرياض في حفل Joy Awards".

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