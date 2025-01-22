مايكل بوبليه يشيد بوائل كفوري بعد 'ديو Joy Awards'بالرياض (فيديو)

وفي الفيديو، عبّر بوبليه عن إعجابه الشديد بصوت وائل، حيث كشف أنه عند سماعه صوته للمرة الأولى قبل الأداء، وقع في حبه فورًا. وأشار بوبليه إلى أن فرصة الغناء مع وائل كانت واحدة من أجمل اللحظات التي عاشها طوال مسيرته الفنية.
وقد تفاعل وائل كفوري مع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب رسالة باللغة الإنجليزية قال فيها: "كلماتك تعني الكثير لي، أنا شخصيًا معجب جدًا بعملك، وأنا فخور جدًا بتجربتي هذه ومشاركتي الغناء معك على مسرح الرياض في حفل Joy Awards".
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