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مايلي سايرس تكشف دميتها الجديدة ضمن مجموعة باربي

قيف
مايلي سايرس
 
الخميس، 02-07-2026 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت النجمة الأميركية مايلي سايرس دميتها الرسمية ضمن مجموعة Barbie Signature التابعة لشركة Mattel، بعد أسابيع من تكريمها بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، في خطوة تُعد تكريماً لمسيرتها الفنية وتأثيرها الثقافي.اضافة اعلان


وتحمل الدمية اسم Barbie Signature Miley Cyrus Doll، وتأتي مستوحاة من إطلالتها في فيديو كليب Golden Burning Sun المصمم من دار الأزياء Alaïa، مع تفاصيل تعكس شخصيتها الفنية مثل الميكروفون الذي يرمز للتعبير عن الذات والموسيقى.

وأعربت سايرس عن سعادتها بالتصميم الدقيق للدمية، مشيرة إلى ارتباطها العاطفي بدمى باربي منذ الطفولة، ووصفت امتلاك دمية تحمل ملامحها بأنه "لحظة تكتمل فيها الدائرة".

كما أعلنت طرح الدمية رسمياً في الأسواق، معتبرة أنها رسالة لجمهورها لمواصلة تحقيق الأحلام والتعبير عن الذات.
 
 


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