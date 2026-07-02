مايلي سايرس تكشف دميتها الجديدة ضمن مجموعة باربي

وتحمل الدمية اسم Barbie Signature Miley Cyrus Doll، وتأتي مستوحاة من إطلالتها في فيديو كليب Golden Burning Sun المصمم من دار الأزياء Alaïa، مع تفاصيل تعكس شخصيتها الفنية مثل الميكروفون الذي يرمز للتعبير عن الذات والموسيقى.
وأعربت سايرس عن سعادتها بالتصميم الدقيق للدمية، مشيرة إلى ارتباطها العاطفي بدمى باربي منذ الطفولة، ووصفت امتلاك دمية تحمل ملامحها بأنه "لحظة تكتمل فيها الدائرة".
كما أعلنت طرح الدمية رسمياً في الأسواق، معتبرة أنها رسالة لجمهورها لمواصلة تحقيق الأحلام والتعبير عن الذات.
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