الأربعاء 2026-07-08 03:02 م

ما الذي حدث داخل المحكمة؟ قرار يعيد الأمل لفضل شاكر

شثيب
فضل شاكر
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   وافق قاضي المحكمة العسكرية في لبنان، العميد وسيم فياض، على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، بعد طلب تقدمت به محاميته، مع استمرار الإجراءات القضائية في ملفه.اضافة اعلان


ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات في قضية "أحداث معركة عبرا" عام 2013، حيث يواجه شاكر اتهامات تتعلق بالمشاركة في المواجهات التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير، فيما تشير إفادات عدد من الضباط أمام المحكمة إلى عدم مشاركته في القتال.

كما استند قرار إخلاء السبيل إلى المستجدات القانونية والتقرير الطبي الخاص بحالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى العسكري في بيروت إثر وعكة صحية.

ويؤكد فضل شاكر منذ سنوات براءته من التهم الموجهة إليه، فيما يترقب صدور الحكم النهائي في القضية.
 
 


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