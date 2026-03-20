ما جديد الحالة الصحية للفنان هاني شاكر؟

الجمعة، 20-03-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   بعدما نُقِلَ قبل أيّام إلى فرنسا، جراء تدهور وضعه الصحيّ، لا يزال الفنان المصري هاني شاكر داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى "فوش" في باريس.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من أسرة شاكر، أنّ "الفنان المصري استرد وعيه بشكل كامل، وأصبح مدركاً لكل من حوله، ويتحدث مع الفريق الطبي المعالج له بشكل بسيط".

وأضاف أنّ "الطبيب الفرنسي الشهير ألكسندر رو، هو من يتابع حالته مع فريق متخصص في الحالات الحرجة".
 
وأشار إلى أنّ "رو أكد لزوجة  شاكر أنّ حالته أصبحت مطمئنة بشكل كبير، كما أنه تخطى مرحلة الخطر".

وأضاف المصدر أنّ "الفريق الطبي أكد لأسرة الفنان أنه من المفترض أن يغادر غرفة العناية المركزة نهاية الأسبوع المقبل، وسوف يتم نقله إلى غرفة خاصة في المستشفى لاستكمال العلاج، ولن يسمح له بمغادرة المستشفى إلا بعد تحسن حالته الصحية بشكل كامل، كما أنه من المفترض أن يقضي فترة من النقاهة في المنزل، سوف يتم تحديدها بناءً على تطورات حالته.

 
 


