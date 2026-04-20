الإثنين 2026-04-20 12:11 م

ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟

هاني شاكر
الإثنين، 20-04-2026 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" بياناً كشفت من خلاله عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، بعد دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بفرنسا، بعد علاجه لفترة في مصر.

وكتبت نادية في منشورها قائلة: "أولًا ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 الى 8 دقائق (أثناء العملية) غير صحيح، الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلًا نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود جيوب في القولون قد تؤدي الى التهابات ونزيف".

 

‎واستكملت نادية مصطفى حديثها: "بالفعل تعرض لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق (الأشعة التداخلية)، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات في نفس المرة، كل مرة دقيقتين.. وعلى إثر ذلك قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي مشكورًا، والذي أجرى العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبي المتابع للحالة، والذين رأوا ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي".

 
 


ارتفاع قيمة أقساط التأمين 16.5% في أول شهرين من العام الحالي

أضرار المقالي على صحة الإنسان

ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام

زلزال قوي يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

