ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" بياناً كشفت من خلاله عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، بعد دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بفرنسا، بعد علاجه لفترة في مصر.

وكتبت نادية في منشورها قائلة: "أولًا ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 الى 8 دقائق (أثناء العملية) غير صحيح، الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلًا نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود جيوب في القولون قد تؤدي الى التهابات ونزيف".