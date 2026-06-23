ما حقيقة الديو الذي ينتظره جمهور تامر حسني وحمادة هلال؟

وأوضحت المصادر أن العلاقة بين النجمين تشهد حالة من الود والاحترام المتبادل، وذلك بعد طيّ الخلاف السابق بينهما بشأن أغنية «عيش بشوقك» وعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وكان تامر حسني قد رحّب باعتذار حمادة هلال أخيراً، مؤكداً انتهاء الخلاف وعودة العلاقة الودية بينهما.
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