ما حقيقة الديو الذي ينتظره جمهور تامر حسني وحمادة هلال؟

الوكيل الإخباري- نفت مصادر خاصة صحة الأنباء المتداولة حول تقديم ديو غنائي يجمع بين تامر حسني وحمادة هلال، مؤكدة عدم وجود أي نقاشات أو تحضيرات لمشروع فني مشترك بينهما في الوقت الحالي.

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وأوضحت المصادر أن العلاقة بين النجمين تشهد حالة من الود والاحترام المتبادل، وذلك بعد طيّ الخلاف السابق بينهما بشأن أغنية «عيش بشوقك» وعودة العلاقات إلى طبيعتها.