الثلاثاء 2026-06-23 04:34 م

ما حقيقة الديو الذي ينتظره جمهور تامر حسني وحمادة هلال؟

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تامر حسني و حمادة هلال
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري-   نفت مصادر خاصة صحة الأنباء المتداولة حول تقديم ديو غنائي يجمع بين تامر حسني وحمادة هلال، مؤكدة عدم وجود أي نقاشات أو تحضيرات لمشروع فني مشترك بينهما في الوقت الحالي.

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وأوضحت المصادر أن العلاقة بين النجمين تشهد حالة من الود والاحترام المتبادل، وذلك بعد طيّ الخلاف السابق بينهما بشأن أغنية «عيش بشوقك» وعودة العلاقات إلى طبيعتها.


وكان تامر حسني قد رحّب باعتذار حمادة هلال أخيراً، مؤكداً انتهاء الخلاف وعودة العلاقة الودية بينهما.

 
 


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