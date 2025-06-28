ما حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن رامي رضوان؟

وقال في منشور عبر حسابه على موقع “انستغرام”: “جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذي قيمة”.
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