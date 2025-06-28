السبت 2025-06-28 11:23 ص
 

ما حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن رامي رضوان؟

بلابلابلا
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
 
السبت، 28-06-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار حول انفصال الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الاعلامي رامي رضوان بعد 12 سنة زواج، أسفرت عن ابنتهما الوحيدة كايلا. وعلى الرغم من أنهما اعتادا إحاطة حياتهما العائلية بالسرية التامة، إلا أن رامي اضطر في النهاية الى توضيح الحقيقة والرد على ما اعتبره أكاذيب.

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وقال في منشور عبر حسابه على موقع “انستغرام”: “جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذي قيمة”.


العين الاخبارية 

 

 

 
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