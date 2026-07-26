ما حقيقة خلاف راغب علامة مع جيرانه؟ شقيقه يجيب

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الوكيل الإخباري- رفض الفنان اللبناني راغب علامة الدخول في سجال بشأن ما تردد عن خلافه مع عدد من جيرانه في منطقة ميناء الحصن بلبنان، على خلفية تركيب ألواح للطاقة الشمسية فوق سطح المبنى. اضافة اعلان





وأكد علامة، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتعرض لـ"شائعات رخيصة"، مشيرًا إلى أن البعض يحاول استدراجه إلى أسلوب لا يليق بجمهوره، وأنه يفضل التعامل مع هذه الأنباء بهدوء.



وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا، يستخدمه البعض لنشر المحبة، بينما يوظفها آخرون لنشر الإساءة.



من جهته، قال شقيقه ومدير أعماله، خضر علامة، إن الفنان علم بالقصة عبر مواقع التواصل، معتبرًا أنها امتداد لحملات تستهدفه.



وأضاف أن الحديث عن خلاف بسبب مبلغ يقارب 300 دولار غير منطقي ولا يستحق الرد، مشيرًا إلى أن معالجة القضية، إن وجدت، قد تكلف أكثر من المبلغ المتداول.



وكانت تقارير قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن خلاف قضائي بين راغب علامة وجيرانه بسبب تركيب ألواح طاقة شمسية على الأجزاء المشتركة من المبنى، دون موافقة المالكين، مع تقدير قيمة النزاع بنحو 300 دولار.





