ما حقيقة زواج جوزيف عطية؟

وفي التفاصيل، نشر الفنان جوزيف عطية على حسابه عبر "تيك توك" مقطع فيديو ظهر فيه خلال حضوره إحدى حفلات الزفاف. وبينما كان يقف إلى جانب العريس، فاجأه الخوري بلفظ اسمه خلال عقد القران، ما أدخل جوزيف في نوبة ضحك مفاجئة.
علق الفنان اللبناني على الفيديو بالقول: "جوّزنا الأبونا بلا ما نعرف.. فال خير."
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث عبروا عن حبهم الكبير لجوزيف وتمنوا له حياة سعيدة، معربين عن أملهم في أن يحتفلوا بزواجه قريباً.
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