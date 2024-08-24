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ما حقيقة زواج جوزيف عطية؟

جوزيف عطية
جوزيف عطية
السبت، 24-08-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   تصدر اسم الفنان اللبناني جوزيف عطية في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر زواجه بشكل مفاجئ، مما شكل صدمة لجمهور ومحبي جوزيف.

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وفي التفاصيل، نشر الفنان جوزيف عطية على حسابه عبر "تيك توك" مقطع فيديو ظهر فيه خلال حضوره إحدى حفلات الزفاف. وبينما كان يقف إلى جانب العريس، فاجأه الخوري بلفظ اسمه خلال عقد القران، ما أدخل جوزيف في نوبة ضحك مفاجئة.


علق الفنان اللبناني على الفيديو بالقول: "جوّزنا الأبونا بلا ما نعرف.. فال خير."
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث عبروا عن حبهم الكبير لجوزيف وتمنوا له حياة سعيدة، معربين عن أملهم في أن يحتفلوا بزواجه قريباً.

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