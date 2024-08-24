ما حقيقة زواج جوزيف عطية؟

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنان اللبناني جوزيف عطية في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر زواجه بشكل مفاجئ، مما شكل صدمة لجمهور ومحبي جوزيف.

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وفي التفاصيل، نشر الفنان جوزيف عطية على حسابه عبر "تيك توك" مقطع فيديو ظهر فيه خلال حضوره إحدى حفلات الزفاف. وبينما كان يقف إلى جانب العريس، فاجأه الخوري بلفظ اسمه خلال عقد القران، ما أدخل جوزيف في نوبة ضحك مفاجئة.