ما حقيقة معاناة الفنان المصري طارق التلمساني المالية بعد شائعات العلاج

وأوضح أن التلمساني تعرض لجلطة دماغية قبل نحو 12 عامًا أثرت على المخ وأدت إلى فقدانه البصر بالكامل، مشيرًا إلى أنه اختار الابتعاد عن الأضواء والإقامة في منزله بمحافظة الجيزة في مصر.
وأكد الشيمي أن ما أُثير حول بقائه في غرفة مغلقة أو استعانته بطاقم تمريض مقيم غير صحيح، موضحًا أن تقليله للزيارات كان برغبته الشخصية.
وأضاف أن التلمساني يتمتع باستقرار مادي ويحصل على معاش من نقابة المهن السينمائية، إلى جانب رعاية ابنته له.
وأشار إلى أنه كرّم بجائزة الدولة التقديرية بعد إصابته، ودوّن سيرته الفنية في كتاب عام 2013.
واختتم بالتأكيد على رفض الشائعات المتداولة واتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الأخبار والصور المفبركة.
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