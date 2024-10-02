ما سبب غياب علي جابر عن الموسم الجديد من "آرابز غوت تالينت"؟

وكشف معين جابر، نجل الإعلامي، عن الحالة الصحية لوالده خلال لقاء مع "ET بالعربي"، قائلاً: "تعرض والدي لأزمة صحية ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام". وأضاف معين أثناء اللقاء: "الحمد لله.. والدي هذه الفترة أصبح بحالة جيدة".
ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مع وجود بعض التغييرات في لجنة التحكيم، وهي غياب علي جابر وأحمد حلمي، وانضمام باسم يوسف لأول مرة ضمن لجنة التحكيم، مع استمرار الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي.
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