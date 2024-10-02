 
الأربعاء 2024-10-02 04:05 م
 

ما سبب غياب علي جابر عن الموسم الجديد من "آرابز غوت تالينت"؟

علي جابر
علي جابر
الأربعاء، 02-10-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري-  حالة جدل واسعة رافقت غياب الإعلامي اللبناني علي جابر، عضو لجنة تحكيم برنامج "آرابز غوت تالنت"، عن الموسم الجديد، وتساءل الجمهور عن سبب غيابه، خاصة مع تواجده على مدار الـ 6 مواسم الماضية.

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وكشف معين جابر، نجل الإعلامي، عن الحالة الصحية لوالده خلال لقاء مع "ET بالعربي"، قائلاً: "تعرض والدي لأزمة صحية ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام". وأضاف معين أثناء اللقاء: "الحمد لله.. والدي هذه الفترة أصبح بحالة جيدة".


ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مع وجود بعض التغييرات في لجنة التحكيم، وهي غياب علي جابر وأحمد حلمي، وانضمام باسم يوسف لأول مرة ضمن لجنة التحكيم، مع استمرار الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي.

 

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