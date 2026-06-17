ما علاقة تامر حسني بكأس العالم؟ - فيديو

وظهر تامر في المقطع وهو يسجل هدفًا وسط تفاعل جماهيري كبير، وأرفقه بتعليق عبّر فيه عن حنينه لأيام الملاعب، متمنيًا الخير لمصر والدول العربية.
كما شارك مؤخرًا في افتتاح شاشة عملاقة لعرض مباريات كأس العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، ونشر فيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهر فيه عدد من نجوم الزمن الجميل وهم يشجعون المنتخب المصري على أنغام أغنية "حلوة يا بلدي".
ويستعد تامر حسني لإحياء حفل ختام الدورة الـ21 من مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط خلال يونيو الجاري.
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