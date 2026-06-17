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ما علاقة تامر حسني بكأس العالم؟ - فيديو

لقلابسشيل
تامر حسني
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:27 ص

الوكيل الإخباري-  تفاعل الفنان المصري تامر حسني مع أجواء كأس العالم 2026، حيث نشر فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" استعاد فيه ذكريات ممارسته لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة اعتزال أحد لاعبي النادي الأهلي.

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وظهر تامر في المقطع وهو يسجل هدفًا وسط تفاعل جماهيري كبير، وأرفقه بتعليق عبّر فيه عن حنينه لأيام الملاعب، متمنيًا الخير لمصر والدول العربية.


كما شارك مؤخرًا في افتتاح شاشة عملاقة لعرض مباريات كأس العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، ونشر فيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهر فيه عدد من نجوم الزمن الجميل وهم يشجعون المنتخب المصري على أنغام أغنية "حلوة يا بلدي".


ويستعد تامر حسني لإحياء حفل ختام الدورة الـ21 من مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط خلال يونيو الجاري.

 

 

 

 
 


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