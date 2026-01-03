ما علاقة فضل شاكر؟.. سامو زين يكشف مفاجأة عن أغنية "يا غايب"

وأوضح زين، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الأغنية عُرضت على فضل شاكر بعد رفضه لها، وحققت نجاحاً واسعاً في الساحة الغنائية العربية.
وفي سياق آخر، تحدث سامو زين عن وفاة والده في سوريا، مشيراً إلى أن عصابة كانت وراء الحادثة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
