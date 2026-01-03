ما علاقة فضل شاكر؟.. سامو زين يكشف مفاجأة عن أغنية "يا غايب"

الوكيل الإخباري- كشف المغني السوري سامو زين أنه رفض في البداية أغنية «يا غايب» عندما عُرضت عليه، قبل أن يقدمها لاحقاً الفنان اللبناني فضل شاكر، لتصبح واحدة من أنجح أغانيه وبوابة انطلاقه الفنية.

وأوضح زين، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الأغنية عُرضت على فضل شاكر بعد رفضه لها، وحققت نجاحاً واسعاً في الساحة الغنائية العربية.



وفي سياق آخر، تحدث سامو زين عن وفاة والده في سوريا، مشيراً إلى أن عصابة كانت وراء الحادثة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.