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ما مقتنيات الفنانة ديالا الوادي التي سرقت بعد مقتلها؟ صور

فلب
الفنانة ديالا الوادي
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة السطو المسلح التي أودت بحياة الفنانة ديالا الوادي في حي المالكي الراقي بدمشق. قُتلت ديالا خنقًا على يد شخص اقتحم منزلها بغرض السرقة، حيث طاردها قبل ارتكاب الجريمة وفرّ بحوزته مسروقات تشمل هواتف ذكية، سكاكين، ساعات، مجوهرات، مبالغ مالية، جواز سفر، ومستندات أخرى.

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وأظهرت التحقيقات أن المتهم نفذ الجريمة بمساعدة زوجته، التي كانت تعمل خادمة لدى الضحية، وتم القبض عليهما خلال أقل من 24 ساعة.


وأكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

أرم نيوز 

 
 
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