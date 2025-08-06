ما مقتنيات الفنانة ديالا الوادي التي سرقت بعد مقتلها؟ صور

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة السطو المسلح التي أودت بحياة الفنانة ديالا الوادي في حي المالكي الراقي بدمشق. قُتلت ديالا خنقًا على يد شخص اقتحم منزلها بغرض السرقة، حيث طاردها قبل ارتكاب الجريمة وفرّ بحوزته مسروقات تشمل هواتف ذكية، سكاكين، ساعات، مجوهرات، مبالغ مالية، جواز سفر، ومستندات أخرى.

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وأظهرت التحقيقات أن المتهم نفذ الجريمة بمساعدة زوجته، التي كانت تعمل خادمة لدى الضحية، وتم القبض عليهما خلال أقل من 24 ساعة.



وأكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/jVAnioKAuE "ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمان اللذان أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بمدينة دمشق، بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي #الجمهورية_العربية_السورية August 4, 2025