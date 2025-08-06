ما مقتنيات الفنانة ديالا الوادي التي سرقت بعد مقتلها؟ صور

وأظهرت التحقيقات أن المتهم نفذ الجريمة بمساعدة زوجته، التي كانت تعمل خادمة لدى الضحية، وتم القبض عليهما خلال أقل من 24 ساعة.
وأكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.
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