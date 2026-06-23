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ما وراء الكواليس.. إليسا تخطف الأنظار في حفلها الأخير - صورة

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إليسا
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   خطفت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها في المسرح الملكي بالرباط، حيث قدّمت مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري كبير.

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وتألقت بإطلالة فضية لامعة من تصميم نيكولا جبران، مع مجوهرات ماسية ومكياج برونزي وتسريحة شعر منسدلة، ما لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل.


وشاركت إليسا صور الحفل عبر "إنستغرام"، فيما تواصل نشاطها الفني وتحضّر لألبوم جديد قريباً.

 


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