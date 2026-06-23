ما وراء الكواليس.. إليسا تخطف الأنظار في حفلها الأخير - صورة

وتألقت بإطلالة فضية لامعة من تصميم نيكولا جبران، مع مجوهرات ماسية ومكياج برونزي وتسريحة شعر منسدلة، ما لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل.
وشاركت إليسا صور الحفل عبر "إنستغرام"، فيما تواصل نشاطها الفني وتحضّر لألبوم جديد قريباً.
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