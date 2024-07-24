مبلغ "خيالي" لسيلين ديون مقابل أداء أغنية واحدة في افتتاح أولمبياد باريس

الوكيل الإخباري- أكدت تقارير صحفية من موقع "TMZ" أن المغنية الكندية سيلين ديون ستحصل على مليوني دولار مقابل أدائها أغنية واحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" يوم الجمعة 26 يوليو (تموز) المقبل.



وشوهدت سيلين ديون وهي تدخل إلى فندق "Royal Monceau" في باريس في الأول من أمس، استعدادًا للأولمبياد. كان آخر ظهور لسيلين ديون في فبراير (شباط) الماضي، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66، حيث سلمت جائزة أفضل ألبوم موسيقي للعام إلى النجمة تايلور سويفت.



ويعتبر العرض الذي ستقدمه ديون في أولمبياد باريس 2024 بمثابة عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 3 أعوام، وذلك بعد تشخيصها بـ "متلازمة التيبس".



وتعد "متلازمة التيبس" اضطرابًا عصبيًا نادرًا يصيب عضلات الجذع مع انقباضات تؤدي إلى تشوهات وضعية، وتسبب لها إعاقة في الحركة، ويحدث لشخص واحد من كل مليون شخص، ويواجهها الأشخاص الذين يمرون بمنتصف العمر.



24





