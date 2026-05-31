مجددا.. بسمة بوسيل وتامر حسني يُثيران الجدل - صورة

الوكيل الإخباري- أثار ظهور الفنان المصري تامر حسني وطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل برفقة أبنائهما داخل استاد القاهرة الدولي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحرص الثنائي على دعم المنتخب المصري خلال حضورهما مباراة مصر وروسيا الودية، حيث ظهرا في أجواء عائلية لافتة من المدرجات برفقة أبنائهما، وهم يرفعون الأعلام المصرية ويشجعون المنتخب.



وأعاد هذا الظهور المشترك تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الانفصال، وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

