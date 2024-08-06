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مجددا عمرو دياب يتصدر الترند بهذا الفيديو- فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب




 

الثلاثاء، 06-08-2024 01:12 م
الوكيل الإخباري- ظهر الفنان المصري عمرو دياب في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يستمع إلى صوت الفنانة السورية شيرين سايس وهي تغني أغنيته "يا أجمل عيون".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره الشاعر بهاء الدين محمد، وعلق عليه قائلًا: "لما الهضبة يعجب بصوت يبقى تم اعتماده، انتظروا قريبًا شيرين سايس".


وجاءت بعض التعليقات على مقطع الفيديو المنشور، والذي ظهر فيه عمرو دياب يردد كلمات الأغنية خلف الفنانة السورية شيرين سايس كالتالي: "إيه الصوت الجميل ده، رائع، صوتك جميل أوي، لو يعملوا ديو سوا، صوت جديد وله مستقبل".

ويذكر أن المعجبة التي ظهرت مع الفنان المصري عمرو دياب هي المطربة السورية شيرين سايس، التي قدمت عددًا من الأغاني بصوتها من بينها "الممنوع مرغوب"، "شو بقلن" والأغنية المصرية "دلوقتي".
gnews

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