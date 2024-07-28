مجدولين ابو الرب تفوز بجائزة "خليل قنديل للقصة القصيرة"

03:56 م

الوكيل الاخباري- فازت القاصة مجدولين ابو الرب، بجائزة "خليل قنديل للقصة القصيرة"، ودالتي أعلنت نتائجها اليوم في الجامعة الأردنية بعمان، على هامش مؤتمر "تحولات القصة القصيرة"، الذي نظمه مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين.



وترفع دورة المهرجان ال38، شعار "ويستمر الوعد"، محتفية باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة تولي سلطاته الدستورية، ومتضامنة مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ويمثل المؤتمر إلتفاتة مهمّة نحو هذا فن القصة القصيرة الأدبي، وهو مؤشر شديد الدلالة على تنوع اهتمامات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش.



وشارك في الملتقى، قاصين أردنيون وعرب ناقشوا حال القصة العربية وتحولاتها خلال السنوات الأخيرة، وهم: الكويتي د.طالب الرفاعي، والمصري سمير الفيل، والسعودي خالد اليوسف، والأردنيون: د.هند أبو الشعر، ود.محمد عبيد الله، ود.امتنان الصمادي، ود.سامي عبابنه، ود.ليديا أبو مريم، ود.لارا شفافوج، ود.حسن المجالي، ود.ليندا عبيد وسعود قبيلات، وعمار الجنيدي، إضافة إلى مشرف الملتقى د.عطالله الحجايا.



واتفق المتحدثون على أهمية إلتفات "مهرجان جرش"، إلى فن القصة بوصفة فناً يلبي التحولات الثقافية المعاصرة، ويقوم على التكثيف والاختزال مما يتوافق مع ثقافة الإنسان المعاصر، الذي بدأ يميل إلى التلقي القائم على الرسائل القصيرة والبرقيات و"البوستات" القصيرة التي تتوافق مع عصر السرعة وعدم الاغراق كثيراً في التفاصيل.

واحتفى الملتقى في أعماله هذا العام، بالقصّة القصيرة جداً في كل من الأردن وفلسطين.



وتألفت لجنة تحكيم جائزة "خليل قنديل للقصة القصيرة"، من مخلد بركات، والمثنى المساعفة، وجمعة شنب. ويحتفي المهرجان بشخصية الكاتب الراحل قنديل، الذي غادر عالمنا في العام 2017، بعد أن ترك إرثاً قصصياً مهماً.