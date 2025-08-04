محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصاراً جديداً للفنانة

الوكيل الإخباري- قضت محكمة النقض في مصر، يوم السبت 2 أغسطس 2025، برفض طلب شركة "روتانا" وقف تنفيذ حكم سابق لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًّا.



ويقضي الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه مصري، وذلك على خلفية حذف أغنيتين لشيرين من منصة "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، دون سند قانوني.



وأكد المستشار القانوني لشيرين، ياسر قنطوش، أن المحكمة استندت إلى حكم قضائي سابق أنهى العلاقة التعاقدية بين الفنانة و"روتانا"، ما يعني أن الشركة لم تعد تملك الحق في التحكم بالمحتوى الفني الخاص بها.



وأوضح قنطوش أن التعويض المالي اقتصر على الأضرار الناتجة عن حذف الأغنيتين فقط، رغم أن الضرر امتد لصورة شيرين المهنية وحقوقها الرقمية. ووصف الحكم بأنه "انتصار قانوني جديد" للفنانة بعد مسار طويل من النزاعات مع الشركة.



وأشار إلى أن طعن "روتانا"، المُسجل تحت رقم 11834 لسنة 95 قضائية، قد تم رفضه رسميًا، مما يُغلق الباب أمام أي استئناف إضافي في القضية.

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