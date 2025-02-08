محامي شيرين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشائعات

الوكيل الإخباري- هدد ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من روّج الشائعات والأكاذيب التي تم نشرها عن الفنانة وشقيقها محمد. وقال قنطوش في بيان صحافي: "هناك حملة ممنهجة تهدف إلى التغطية على النجاح الذي حققته شيرين في قضاياها بعد انتهاء عقدها بشكل رسمي مع إحدى الشركات، وذلك طبقاً للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الاقتصادية".

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وأضاف محامي شيرين أنه فوجئ بنشر أخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، تهدف إلى التغطية على النصر القانوني الذي حققته الفنانة مؤخرًا. وبيّن أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد هذه الشائعات، بما في ذلك تقديم محضر بمباحث الإنترنت بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص شيرين وزعم أنها لم تتنازل عن قضيتها الشهيرة.



وأشار قنطوش إلى أن الرد سيكون مستندًا إلى وثائق قاطعة تؤكد صحة ما ذكرته شيرين، وأن التنازل في قضية شقيقها كان حقيقيًا. واختتم محامي شيرين بيانه قائلاً: "لن يستطيع المغرضون التأثير على النصر القانوني الذي حصلت عليه شيرين".



من جانبه، كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين، تطورات القضية بينه وبين شقيقته، موضحًا أن القضية قد تم حفظها وأنه لم يتم حبسه. وأكد محمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن ما تم تداوله عن دخوله السجن غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن والدتهما دخلت المستشفى لإجراء فحوصات طبية وليس بسبب أي أزمة صحية مرتبطة بالقضية.



وكانت أخبار قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن محمد عبد الوهاب قد تم حبسه في قضية اعتداء شيرين عليه، وأن والدتهما أصيبت بأزمة صحية جراء ذلك.