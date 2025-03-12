محاولة اغتيال لأحمد العوضي من مسلسل 'فهد البطل'

الوكيل الإخباري- تشهد الحلقة الحادية عشر من مسلسل "فهد البطل" تطورات سريعة تحمل الكثير من المفاجآت، حيث يتعرض بطل العمل، الذي يؤدي دوره أحمد العوضي، لمحاولة اغتيال أمام منزله.

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وفي الحلقة الحادية عشر من مسلسل "فهد البطل"، تتكشف أسرار تهدد استقرار الشخصيات الأخرى، بما في ذلك زواج سري يشعل الصراعات.



تبدأ الحلقة بلحظة صادمة، حيث يتعرض فهد البطل لإطلاق نار من قبل مجهول أثناء وقوفه أمام منزله، ما يؤدي إلى إصابته في كتفه. يتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، إلا أن الأطباء يؤكدون استقرار حالته وتحسنها. ورغم استجوابه حول الحادث، يرفض فهد الإفصاح عن هوية من يعتقد أنه المسؤول.



في تطور آخر، يتم القبض على ريكو (عصام السقا) بعد أن تقدمت طليقته نوال (رباب ممتاز) ببلاغ ضده بتهمة خطف ابنهما. وبعد مفاوضات بينهما، تتنازل "نوال" عن القضية مقابل التزام "ريكو" بعدم التعرض لها مجددًا، ليتم الإفراج عنه لاحقًا.



وبعد خروجه، يتوجه "ريكو" إلى "فهد" طالبًا الزواج من شقيقته راوية (كارولين عزمي)، إلا أن "فهد" يرفض بشدة، ما يؤدي إلى خلاف حاد بينه وبين شقيقته. تفقد "راوية" أعصابها وتعترض على موقف شقيقها، ليرد عليها "فهد" بصفعة قاسية أمام "ريكو"، مما يزيد من حدة التوتر داخل العائلة.



من جهة أخرى، يواجه نادر (حمزة العيلي) صدمة عندما يكتشف أن شقيقته آسيا التمساح (يارا السكري) حامل، ليقرر مواجهتها داخل المستشفى. يحاول والدهما توفيق التمساح (محمود البزاوي) السيطرة على الوضع، مؤكدًا أن الحمل قد يعرض حياة "آسيا" للخطر، وأن عليها الزواج من والد الطفل حفاظًا على سمعة العائلة



لكن المفاجأة تأتي عندما يصطحب توفيق التمساح ابنه "نادر" لمقابلة صديقة "آسيا"، التي تفاجئهما بالاعتراف بأن "آسيا" متزوجة سرًا من ضياء (محمد مهران)، ابن فايزة الشبح (لوسي)، مما يزيد تعقيد الأحداث ويضع العائلة أمام مواجهة غير متوقعة.