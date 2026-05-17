محكمة جنح أكتوبر تحسم اليوم قضية مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب شرس

الفنانة المصرية زينة
الوكيل الإخباري-   تسدل محكمة جنح أول أكتوبر، يوم الأحد، الستار على قضية مطاردة وترويع نجلي الفنانة المصرية زينة داخل أحد الكمبوندات بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بإصدار حكمها المرتقب بحق المتهمين.اضافة اعلان


وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين نجلي الفنانة زينة وتوأمها "زين الدين" و"عز الدين" وبين نجل رجل أعمال داخل المجمع السكني، على أولوية استخدام ملعب كرة قدم، قبل أن يتطور الموقف إلى قيام كلب بمطاردتهما داخل المكان، ما تسبب بحالة من الذعر وسقوطهما أرضاً وإصابتهما بجروح وخدوش.

وأفادت أوراق القضية بأن الفنانة زينة خضعت لتحقيقات مطوّلة أمام النيابة العامة، اتهمت خلالها الطرف الآخر بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر، فيما تبادل الطرفان بلاغات لدى الشرطة.

وبحسب التحريات، فقد تم تفريغ كاميرات المراقبة داخل الكمبوند، والتي ساهمت في توضيح ملابسات الواقعة، وسط نفي بعض الادعاءات المتبادلة بين الطرفين، قبل أن تقرر النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ نتيجة الإهمال.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة المرتقبة اليوم.
 
 


