محمد إمام يثير التفاعل بصورة من الحرم

وتفاعل عدد من المتابعين وزملائه في الوسط الفني مع المنشور، حيث انهالت التهاني والمباركات، وكتب شيكو: "تقبل الله"، فيما علّقت إيمي سالم: "يتقبل الله يارب.. الدعاء أمانة"، بينما اكتفى أحمد الشامي بوضع رموز قلوب تعبيراً عن تفاعله.
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