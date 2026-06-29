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محمد إمام يثير التفاعل بصورة من الحرم

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محمد إمام
 
الإثنين، 29-06-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   شارك الممثل المصري محمد إمام متابعيه لحظات أدائه مناسك العمرة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، مرفقاً بتعليق: "الحمدلله، يارب اكتبها لكل مشتاق".

وتفاعل عدد من المتابعين وزملائه في الوسط الفني مع المنشور، حيث انهالت التهاني والمباركات، وكتب شيكو: "تقبل الله"، فيما علّقت إيمي سالم: "يتقبل الله يارب.. الدعاء أمانة"، بينما اكتفى أحمد الشامي بوضع رموز قلوب تعبيراً عن تفاعله.

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