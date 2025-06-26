محمد إمام يُصاب أثناء تصوير "صقر وكناريا".. ويرفض التوقف

الوكيل الإخباري- تعرّض النجم المصري محمد إمام لإصابة في قدمه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن من فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، إثر تنفيذ حركة خطيرة في منطقة صحراوية. ورغم الإصابة، أصرّ إمام على استكمال التصوير حفاظًا على جدول العمل.

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الفيلم يجمعه بثنائية غير تقليدية مع الفنان شيكو، في إطار كوميدي أكشن يمزج بين الكوميديا السوداء والمطاردات الحركية، حيث يجسد كل منهما شخصية متناقضة تسلك طريقاً مختلفاً.



تتنقل أحداث "صقر وكناريا" بين مصر، لندن، وعدد من العواصم الأوروبية، بمشاركة ياسمين رئيس، رنا رئيس، ويارا السكري، مع ظهور خاص لنجوم كبار لم تُكشف هويتهم بعد. ويُراهن صنّاع العمل على تقديم تجربة سينمائية جديدة ومختلفة.