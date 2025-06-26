الخميس 2025-06-26 04:25 م
 

محمد إمام يُصاب أثناء تصوير "صقر وكناريا".. ويرفض التوقف

بلا
محمد إمام
 
الخميس، 26-06-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   تعرّض النجم المصري محمد إمام لإصابة في قدمه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن من فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، إثر تنفيذ حركة خطيرة في منطقة صحراوية. ورغم الإصابة، أصرّ إمام على استكمال التصوير حفاظًا على جدول العمل.

اضافة اعلان


الفيلم يجمعه بثنائية غير تقليدية مع الفنان شيكو، في إطار كوميدي أكشن يمزج بين الكوميديا السوداء والمطاردات الحركية، حيث يجسد كل منهما شخصية متناقضة تسلك طريقاً مختلفاً.


تتنقل أحداث "صقر وكناريا" بين مصر، لندن، وعدد من العواصم الأوروبية، بمشاركة ياسمين رئيس، رنا رئيس، ويارا السكري، مع ظهور خاص لنجوم كبار لم تُكشف هويتهم بعد. ويُراهن صنّاع العمل على تقديم تجربة سينمائية جديدة ومختلفة.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين "الأونروا": توزيع المساعدات في غزة عبر 4 نقاط فقط أمر غير منطقي

جسر الملك حسين

أخبار محلية تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين

مدفعية الاحتلال تستهدف غزة وخان يونس

فلسطين 103 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

عشرات الآليات العملياتية والعديد من الكوادر البشرية شاركت في إخماد الحريق.

أخبار محلية الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان

في صفقة تعد الاكبر بالقطاع المصرفي الاردني

أخبار الشركات مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بالإجراءات التنظيمية لصفقة الاندماج بين البنكين

لقلق

أخبار الشركات ميتسوبيشي الأردن تحصد جائزة التميز المؤسسي لعام 2024 من بين جميع موزعي ميتسوبيشي موتورز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفارسة الأردنية إيليا إرشيد

أخبار محلية الفارسة إيليا إرشيد .. أصغر أردنية تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية

أكبر شاشة QD-MiniLED TCL بحجم 115 إنش لأول مرة في الأردن عبر شركة نهر الريان – الوكيل الرسمي

أخبار الشركات أكبر شاشة QD-MiniLED TCL بحجم 115 إنش لأول مرة في الأردن عبر شركة نهر الريان – الوكيل الرسمي



 
 





الأكثر مشاهدة