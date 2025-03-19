محمد الشرنوبي يتحدث عن تحديات مسلسل "إش إش"

الوكيل الإخباري- في لقاء خاص مع "ET بالعربي"، كشف الفنان محمد الشرنوبي عن التحديات التي واجهها أثناء تجسيد شخصيته في مسلسل "إش إش"، الذي يشارك فيه ضمن السباق الرمضاني 2025 إلى جانب مي عمر. وأشار إلى رأي المخرج في اختياره للشخصية، قائلاً: "المخرج دائمًا شايفني وحش، وأول ما محمد سامي بعتلي السكربت، قلت له: أنت ليه شايفني كده؟"، مضيفًا أن الناس بدأوا يكتبون عن شخصيته بأنه دائمًا لا يتعلم من أخطاءه، خاصة في مشاهد تفاعله مع مي عمر.

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كما تحدث الشرنوبي عن تجربته في مسلسل "إش إش"، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة جدًا بالنسبة له وأنه سعيد بنجاح العمل. وأضاف: "الشخصية بدأت تظهر فيها جانب إنساني شوية، وبدأ يبان شوية إنه ندمان ومكنش عايز يعمل كده معاها. معرفش بقى إيه اللي هيحصل بعد كده، خلونا نشوف مع بعض".



أما عن أغنيته في مسلسل "80 باكو"، فقد عبر عن حبه العميق للأغنية قائلاً: "بحب الأغنية دي أوي، أغنية قريبة لقلبي. كلمات وألحان خالد عصام، وتوزيعي، وحاجة بحبها عشان أتولدت على إيدي كده".

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