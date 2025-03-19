محمد الشرنوبي يتحدث عن تحديات مسلسل "إش إش"

كما تحدث الشرنوبي عن تجربته في مسلسل "إش إش"، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة جدًا بالنسبة له وأنه سعيد بنجاح العمل. وأضاف: "الشخصية بدأت تظهر فيها جانب إنساني شوية، وبدأ يبان شوية إنه ندمان ومكنش عايز يعمل كده معاها. معرفش بقى إيه اللي هيحصل بعد كده، خلونا نشوف مع بعض".
أما عن أغنيته في مسلسل "80 باكو"، فقد عبر عن حبه العميق للأغنية قائلاً: "بحب الأغنية دي أوي، أغنية قريبة لقلبي. كلمات وألحان خالد عصام، وتوزيعي، وحاجة بحبها عشان أتولدت على إيدي كده".
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