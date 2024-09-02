محمد الشرنوبي يدعم شيرين عبدالوهاب: "أعاني من نفس الأزمة"

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته البالغة بعودة المطربة شيرين عبدالوهاب إلى الغناء مجددًا، بطرح أغنيات جديدة، بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب أزمتها مع شركة روتانا، موضحًا أنه يمر بأزمة مشابهة منذ سنوات.

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وقال الشرنوبي، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إكس"، إنه سعيد بسماع صوت شيرين مجددًا، متمنيًا انتهاء أزمتها قريبًا لكي تعود بكامل طاقتها الفنية. وأضاف: "أنا أكثر شخص يشعر بما تمر به شيرين حاليًا، لأنني أواجه نفس الأزمة منذ 5 سنوات مع المنتجة سارة الطباخ".



وتابع: "في 24 مايو (أيار) 2022، صدر حكم بانقضاء عقدي مع شركة الإنتاج، لكن الشركة ادعت خلاف ذلك، إلى أن صدرت 3 أحكام أخرى تؤكد انتهاء العقد، وأنه لا توجد عليّ التزامات للشركة".



وأشار الشرنوبي إلى أن أغنياته الجديدة تُطرح على جميع المنصات بشكل طبيعي وقانوني، باستثناء يوتيوب، بسبب وجود ثغرة يتم استغلالها من قبل البعض.



وواصل: "هذه الثغرة موجودة لحماية حقوق الملكية الفكرية، لكن البعض يستغلها بشكل سيء، حيث يتم عمل (سترايك) على الأغنية، فيتم حجبها من يوتيوب ويمنح صاحب طلب الحذف مهلة 10 أيام لرفع دعوى قضائية. إذا تم رفع القضية، يتم حذف الأغنية حتى تنتهي الأزمة قضائيًا، وهو ما قد يستغرق شهورًا أو أكثر من عام".