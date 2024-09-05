محمد الشرنوبي يطرح أحدث أعماله الغنائية رغم خلافه مع سارة الطبّاخ

الوكيل الإخباري- يخوض الفنان المصري محمد الشرنوبي تجربة جديدة في عالم الغناء، بعد معاناته من حذف أغانيه من "يوتيوب" والمنصات الغنائية بسبب خلافه مع المنتجة سارة الطباخ.

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وكشف الشرنوبي عن أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان "ملكة زماني"، خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام". الأغنية من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق.



آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي كانت أغنية "استغنينا"، التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من توزيع موسيقى إلهامي دهيمة، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي.



وأعرب الشرنوبي عن سعادته بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى الغناء مرة أخرى بطرح أغنيات جديدة، بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب أزمتها مع شركة روتانا، موضحاً أنه يمر بأزمة مشابهة منذ سنوات.



وقال الشرنوبي يوم 1 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إكس"، إنه سعيد بسماع صوت شيرين مجدداً، متمنياً انتهاء أزمتها قريباً لكي تعود بكامل طاقتها الفنية، مضيفاً: "أنا أكثر شخص يشعر بما تمر به شيرين حالياً، لأنني أمر بنفس الأزمة منذ 5 سنوات مع المنتجة سارة الطباخ".