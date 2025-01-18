محمد الشواف يكشف بوستر مسلسل 'حكيم باشا' بطولة مصطفى شعبان

وتصدر الفنان مصطفى شعبان البوستر وهو يرتدي ملابس صعيدية، مما يعكس الأجواء الدرامية للعمل الذي يتناول قضايا اجتماعية وإنسانية في إطار صعيدي.
ويعتبر هذا المسلسل بمثابة تحدٍ كبير لشعبان، حيث يقدم لأول مرة تجربة درامية تتعلق بالثقافة الصعيدية، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل.
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