محمد حماقي يكشف سبب عدم دخوله مجال التمثيل

وأضاف حماقي أنه يتطلع للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، سواء كانت درامية أو سينمائية، وعلق قائلاً: "أتمنى أن أجد شيئاً جيداً أقدمه لجمهوري".
وعلى هامش حفله الذي أقيم ضمن جولة المملكة في بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، تحدث حماقي عن حبه الشديد للألعاب الإلكترونية.
وأوضح حماقي أنه منذ صغره كان من عشاق الألعاب الإلكترونية، وكانت جزءاً من حياته خلال طفولته، وما زال يمارسها حتى الآن، وذلك للتخلص من الضغوط النفسية التي يواجهها بسبب العمل.
وكان حماقي قد ظهر من قبل كضيف شرف في حلقة واحدة من مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان الراحل سمير غانم، ومحمد سلام، وكان المسلسل من إخراج معتز التوني.
-
أخبار متعلقة
-
شاب يقتحم حفل نجوى كرم في دمشق
-
ما حقيقة زواج جوزيف عطية؟
-
باسم يوسف وناصر القصبي ونجوى كرم حُكام "آرابز غوت تالنت"
-
وكيل أعمال فان دام في مصر يتقدّم ببلاغ ضد والد حسام حبيب
-
تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في العُلا بالسعودية
-
زوج أحلام يخرج عن صمته بعد أنباء انفصالهما
-
السعودية إلهام علي تفوز بجائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024
-
حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد