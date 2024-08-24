محمد حماقي يكشف سبب عدم دخوله مجال التمثيل

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد حماقي لأول مرة سبب تأخره في دخول عالم التمثيل، مؤكداً أن المشروع لا يزال قائماً في ذهنه، لكنه يحرص على اختيار أدوار مميزة تتناسب مع شخصيته وفنه.



وأضاف حماقي أنه يتطلع للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، سواء كانت درامية أو سينمائية، وعلق قائلاً: "أتمنى أن أجد شيئاً جيداً أقدمه لجمهوري".



وعلى هامش حفله الذي أقيم ضمن جولة المملكة في بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، تحدث حماقي عن حبه الشديد للألعاب الإلكترونية.



وأوضح حماقي أنه منذ صغره كان من عشاق الألعاب الإلكترونية، وكانت جزءاً من حياته خلال طفولته، وما زال يمارسها حتى الآن، وذلك للتخلص من الضغوط النفسية التي يواجهها بسبب العمل.



وكان حماقي قد ظهر من قبل كضيف شرف في حلقة واحدة من مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان الراحل سمير غانم، ومحمد سلام، وكان المسلسل من إخراج معتز التوني.

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