محمد رمضان: فيلم "أسد" نقطة تحول في مسيرتي وأرفض تكرار نفسي

01:56 م

الوكيل الإخباري- أكد الفنان محمد رمضان أن فيلم أسد يمثل محطة مختلفة ومهمة في مسيرته الفنية، مشيراً إلى أنه تعمد الابتعاد عن السينما خلال السنوات الماضية انتظاراً لمشروع يحمل هذا القدر من الاختلاف والطموح. اضافة اعلان





وأوضح رمضان أن الفيلم يعد تجربة استثنائية بالنسبة له، ليس فقط بسبب ضخامته الإنتاجية، وإنما أيضاً لطبيعة الرهان الفني الذي يحمله، خاصة مع تعاونه الأول مع المخرج محمد دياب، الذي وصفه بأنه صاحب رؤية خاصة وقدرة كبيرة على إدارة فريق العمل والاستماع إلى مختلف الآراء.



وأشار إلى أنه يسعى دائماً إلى الابتعاد عن التكرار وعدم الوقوف في “المنطقة الآمنة”، مؤكداً أنه يفضل خوض تحديات جديدة تمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه كممثل، وليس فقط كنجم جماهيري أو شباك.



كما شدد رمضان على أن المنافسة بين النجوم أمر إيجابي يخلق حالة من الحماس ويدفع الجميع لتقديم الأفضل، معتبراً أن ما يبقى في النهاية هو العمل الصادق القادر على الاستمرار وترك أثر لدى الجمهور.





