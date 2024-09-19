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محمد رمضان في أزمة.. والسبب "ابنه"

محمد رمضان وابنه
محمد رمضان وابنه
الخميس، 19-09-2024 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   عاد اسم النجم المصري محمد رمضان للتداول في أزمة جديدة، لكن هذه المرة ليس بسبب تصرفات الفنان المثيرة للجدل، بل بسبب خلاف نجله "علي" مع ابن الجيران.

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وجاء ذلك بعدما وجّهت سيدة اتهامًا لنجل محمد رمضان تتهمه فيه بالاعتداء على ابنها بالضرب، خلال لعبهما سويًا.


وتقدمت السيدة ببلاغ لقسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه أن نجلها البالغ من العمر 11 عامًا، تعرض لاعتداء بالضرب على يد نجل الفنان الشهير، موضحةً أنه تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، ما تسبب في إصابته بكدمة. وأضافت في بلاغها أن محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ.


من جهتها، اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق للتأكد من صحتها، فيما اكتفى رمضان بالصمت، ولم يعلّق حتى الآن بأي تصريحات أو منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأكيد ما حدث أو نفيه.


وأثارت الواقعة انقسامًا كبيرًا بين متابعي محمد رمضان، إذ اعتبرها البعض مجرد ادعاء قد لا يكون حقيقيًا، ويجب انتظار التحقيقات لكشف الحقيقة، بينما بدأ آخرون بالهجوم، معتبرين أن ما حدث أمر متوقع من الابن، بسبب اعتياد والده على إثارة الجدل.

 

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