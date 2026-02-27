محمد رمضان يثير الجدل من جديد - صورة

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مجددا حول لقب "نمبر 1"، لاسيما مع إعلان عدد من النجوم تصدّرهم المشاهدات خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

اضافة اعلان

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة بدا فيها وهو يقص شعره، ويظهر رأسه من الخلف وعليه رسم رقم واحد، وعلق على الصورة قائلا: "نمبر وان... بتناديني به ناااس وعمل عقدة لناس...

وتلقى رمضان آلاف التعليقات من متابعيه الذين عبروا عن افتقادهم له هذا الموسم في الدراما الرمضانية، مشيرين إلى أن لا أحد أخذ مكانه وأنه سيظل "نمبر 1"، فيما علّق آخرون على المنشور متسائلين عما إذا كان يرسل رسالة مبطنة لأحد ما.



يذكر أن صاحب "نمبر ون" يغيب عن الدراما الرمضانية للعام الحالي وفق ما أكده في تصريحات سابقة، مبينا أنه يفضل التركيز على فيلمه التاريخي المرتقب "أسد"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر 2026.