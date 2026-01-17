محمد رمضان يحيي حفل ختام أمم أفريقيا.. ويتعاون مع لارا ترامب

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته في إحياء حفل ختام كأس أمم أفريقيا 2026 على ملعب العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة فنانين من نيجيريا وتوزيع موسيقي لـ«ريد وان».

ووجّه رمضان رسالة لجمهوره دعاهم فيها للتركيز على الإيجابيات رغم عدم وصول المنتخب المصري للنهائي، مؤكداً أن مشاركته تمثل حضوراً فنياً لمصر على الساحة العالمية.



ويأتي ذلك بعد إحيائه حفلاً ضخماً في استاد القاهرة، شهد ظهور كأس العالم الأصلية ضمن الجولة الترويجية لمونديال 2026، في عودة له لإحياء الحفلات بالعاصمة بعد غياب 6 سنوات.