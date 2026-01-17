محمد رمضان يحيي حفل ختام أمم أفريقيا.. ويتعاون مع لارا ترامب

ويأتي ذلك بعد إحيائه حفلاً ضخماً في استاد القاهرة، شهد ظهور كأس العالم الأصلية ضمن الجولة الترويجية لمونديال 2026، في عودة له لإحياء الحفلات بالعاصمة بعد غياب 6 سنوات.
وفي سياق آخر، أثار رمضان جدلاً بإعلانه تعاوناً فنياً مرتقباً مع لارا ترامب في أغنية تحتفي بالحضارة المصرية، تم تسجيلها بمشاركتها صوتياً، وتمزج بين الموسيقى المعاصرة والهوية المصرية، بهدف تقديم رسالة فنية من مصر إلى العالم.
