الأربعاء 2026-07-22 02:41 م

محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة قبل طرحها - فيديو

سب
محمد رمضان
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المصري محمد رمضان موعد طرح أغنيته الجديدة "روح"، المقرر إصدارها يوم الخميس 23 يوليو/تموز 2026، من خلال فيديو ترويجي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في المقطع وهو يؤدي جزءًا من الأغنية، ضمن الحملة الدعائية للعمل الجديد.

ويتزامن طرح الأغنية مع استعداد رمضان لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة بمصر يوم 14 أغسطس/آب 2026، ضمن فعاليات مهرجان "بورتو جولف الصيفي".

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