محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة قبل طرحها - فيديو

وظهر رمضان في المقطع وهو يؤدي جزءًا من الأغنية، ضمن الحملة الدعائية للعمل الجديد.
ويتزامن طرح الأغنية مع استعداد رمضان لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة بمصر يوم 14 أغسطس/آب 2026، ضمن فعاليات مهرجان "بورتو جولف الصيفي".
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