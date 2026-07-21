محمد رمضان يستذكر والده الراحل برسالة مؤثرة - صورة

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً، حيث انهالت رسائل الدعاء والمواساة من جمهوره، الذين أشادوا بهذه اللفتة الإنسانية.
وعلى الصعيد الفني، يستعد رمضان لإحياء حفل جماهيري ضمن فعاليات مهرجان "بورتو غولف الصيفي" في مدينة العلمين الجديدة يوم 14 أغسطس المقبل.
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