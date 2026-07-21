محمد رمضان يستذكر والده الراحل برسالة مؤثرة - صورة

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري محمد رمضان ذكرى ميلاد والده الراحل، عبر رسالة مؤثرة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، استعاد فيها ذكرياته معه، داعياً متابعيه إلى قراءة الفاتحة والدعاء له ولكل الموتى.



ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً، حيث انهالت رسائل الدعاء والمواساة من جمهوره، الذين أشادوا بهذه اللفتة الإنسانية.



وعلى الصعيد الفني، يستعد رمضان لإحياء حفل جماهيري ضمن فعاليات مهرجان "بورتو غولف الصيفي" في مدينة العلمين الجديدة يوم 14 أغسطس المقبل.

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